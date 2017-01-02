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Общество

Проверки ждут сегодня псковских водителей в трех точках города

2 января в Пскове сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в специализированной роте ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД по региону.

С 18:30 до 19:30 инспекторы будут останавливать нарушителей на Октябрьской площади, с 19:45 до 20:30 – на площади Победы, с 20:40 до 21:30 – на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной.

Цель мероприятия - выявление водителей в состоянии опьянения, граждан, управляющих машинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа, а также нарушений правил перевозки детей.

 

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