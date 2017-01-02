В Латвии владельцам автомобилей с иностранными номерами придется платить налог

14:29, 02 января 2017, ПАИ

Вступили в силу поправки к законодательству Латвии, предусматривающие разрешение ездить на территории страны на зарегистрированном за границей автомобиле, уплатив налог. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время закон предусматривает, что лицу, являющемуся гражданином, негражданином Латвии или иностранцу, имеющему вид на жительство, запрещено водить на дорогах Латвии зарегистрированный в иностранном государстве автомобиль, кроме исключительных случаев.

Для этого в Дирекции безопасности дорожного движения нужно получить разрешение на участие в дорожном движении. Новый законопроект изменит этот порядок, так как он предусматривает, что указанные категории лиц смогут участвовать в дорожном движении в Латвии на автомобилях классов M1 и N1, если платят налог за эксплуатацию транспортного средства в соответствии со временем использования автомобиля.

«Налог за одни сутки составит 10 евро, за месяц — 250 евро, за полгода — 600 евро, за год — 1 тысячу евро», — уточнили в министерстве сообщения.

Иностранцы, въезжающие в Латвию на автомобиле по визе, в течение месяца смогут ездить по дорогам страны бесплатно.

Класс N1 — это грузовые автомобили максимальной массой 3,5 тонн, а класс M1 — легковые транспортные средства.

Планируется, что за счет налога в следующем году в бюджет страны поступит 6,4 миллиона евро.