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Происшествия

Один пешеход погиб и двое пострадали в результате ДТП на псковских дорогах

Пешеход оказался в травмпункте в результате ДТП, случившегося  1 января в 21:00 в Пскове на 288-м км трассы Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Хендай» наехал на 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

Кроме того, 31 декабря в Псковском районе на том же шоссе водитель машины «Фольксваген Поло» - 25-летняя девушка – сбила 60-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части дороги, после чего автомобиль съехал в кювет, где опрокинулась. Пешеход и водитель госпитализированы.

Накануне, 30 декабря, в 1:00 в Псковском районе на 41-м км трассы Псков – Гдов, в поселке Серёдка, 36-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погибла на месте. Водитель с места аварии скрылся, но позже был установлен.

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