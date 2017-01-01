97 домов в Великих Луках остались без холодной воды из-за аварии
1 января в Великих Луках на улице Южной, 11А произошел прорыв водопровода, стало известно Псковскому агентству информации.
В результате аварии, случившейся из-за износа трубопровода, без холодного водоснабжения оставались 97 жилых домов на улицах Запрудной, 10, 18, Щорса, 55, 55а, 57, Южной, Фурманова, Металлистов, Манежной, на Октябрьском проспекте, 120/1 и 134, на проспекте Манежный. Всего в них проживают 1500 человек.
В настоящее время водоснабжение восстановлено.