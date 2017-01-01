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На пожаре в Куньинском районе погиб пенсионер, в Пскове - мужчина получил ожоги лица

На пожаре, произошедшем 1 января в 23:45 в деревне Кресты Куньинского района, погиб пенсионер. Как стало известно Псковскому агентству информации, там сгорел жилой дом, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем хозяина.

Кроме того, в результате пожара, произошедшего вчера в 22:12 на Крестовском шоссе, 82 в Пскове, пострадал мужчина 1974 года рождения, он был доставлен в больницу с ожогами лица 1 степени. В его однокомнатной квартире огнем повреждены постельные принадлежности. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении.

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