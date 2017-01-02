В псковском УГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий

13:44, 02 января 2017, ПАИ

УГИБДД УМВД РФ по Псковской области предупредило водителей об ухудшении погодных условий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, из-за неблагоприятных явлений погоды возрастает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

«Уважаемые водители, помните, что в условиях зимней дороги вы не сможете остановить автомобиль так же быстро, как и в летне-осенний период. Необходимо заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет вам полностью контролировать транспортное средство. Она должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - призвали автомобилистов.

Пешеходов же в ГИБДД попросили помнить, автомобиль нельзя остановить мгновенно. «Исключите выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», - обратили внимание в ведомстве.

Также родителям рекомендовано провести со своими детьми беседы о правилах безопасного поведения на улице, а при перевозке детей в машине использовать специальные удерживающие устройства.