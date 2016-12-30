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Экономика

В России выросли ставки акцизов на алкоголь

В России увеличены ставки акцизов на алкоголь – вступили в силу соответствующие нормы Налогового кодекса, пишет газета «Известия».

Так, в частности, акциз на игристое вино, изготовленное из импортного сырья, составит с 1 января 36 рублей за литр (увеличен на 10 рублей), на один рубль больше стал акциз на шампанское, произведенное из российского винограда, он составляет 14 рублей за литр.

Ставка акциза на импортные вина увеличена в два раза: с 9 рублей до 18 за литр. Размер акциза на вина из российского сырья не изменился и остался на уровне прошлого года – 5 рублей за литр.

Акциз на крепкий алкоголь (более 9% доли спирта) увеличился с 500 рублей за литр в прошлом году до 523 рублей за литр в году наступившем.

Также изменен и принцип распределения доходов от акцизов между регионами и федеральным бюджетом: доля поступлений, направленных в бюджеты субъектов РФ, увеличена с 50% до 60% доли акцизов на алкоголь.

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