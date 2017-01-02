В России подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах

15:47, 02 января 2017, ПАИ

В России проезд по железной дороге в плацкартных и общих вагонах стал дороже на 3,9 процента. Об этом сообщает «Российская газета».

Рост цен произошел в связи с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Это не значит, что теперь цена на билеты для пассажиров будет фиксированной на весь год. На самом деле она будет меняться в зависимости от сезона, как это происходит каждый год, уточняет издание.

Плата за проезд в купе, СВ и «люксе» повышена на пять процентов, но не во всех поездах, а только в четверти из них, тех, которые не входят в систему динамического ценообразования. Иными словами, когда стоимость проезда зависит от дня недели, сезона, спроса, числа проданных билетов. Ожидается, что такая система распространится практически на все составы к концу этого года.