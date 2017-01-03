День создания соломинки для коктейлей отмечается в мире 3 января

08:50, 03 января 2017, ПАИ

3 января в мире отмечается день рождения соломинки для коктейлей, пишет сalend.ru.

Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун (Marvin Stone), владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит история, однажды он сидел в раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. А это постоянно его раздражало.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение — соломинку — он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.

Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман (Joseph B. Friedman) продолжил развитие конструкции, введя в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. На что он получил патент США 28 сентября 1937 года. Однако никого из производителей соломинок его идея не заинтересовала. Тогда, после неудачной попытки продать свое изобретение, Фридман решил делать их самостоятельно. Он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок, и смог продвинуть товар на рынок.

В 1939 году Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал массовый выпуск своего изобретения. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали — лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость и не используя стеклянные трубки, которые требовали стерилизации и часто разбивались.

Последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине XX века, когда владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе Отто Дайфенбах (Otto Dieffenbach) изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. И хотя, как и в ситуации с Фридманом, изобретателю самому пришлось находить пути продвижения своего изобретения на рынок, но его труды были вознаграждены. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал свой доходный бизнес и достиг процветания.