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Общество

Митрополит Евсевий совершил предпраздничное богослужение в Троицком соборе Пскова

1 января митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия, в котором поздравил богомольцев с праздниками и отметил, что в это воскресный день православные чтут святых отцов Ветхого завета, называя их праведными, «потому что они жили по правде Божией и стремились чистым сердцем встретить грядущего Спасителя».

Фото с pskov-eparhiya.ru

«Живя по правде, они веровали в пришествие Господа, соблюдали заповеди Моисея. Это праведный Иосиф, праведный Симеон, праведная Анна-пророчица и многие другие. Как они веровали? Веровали твердо, искренне, чисто, неподдельно. И свою жизнь земную устраивали так, чтобы не жить и не поступать вопреки воле Божией, вопреки заветам Моисея и заповедям Божиим. Горело их сердце, и ум был устремлен у небесам, с надеждой встретить Спасителя», - сказал псковский архипастырь.

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