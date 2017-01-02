Митрополит Евсевий совершил предпраздничное богослужение в Троицком соборе Пскова

14:51, 02 января 2017, ПАИ

1 января митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия, в котором поздравил богомольцев с праздниками и отметил, что в это воскресный день православные чтут святых отцов Ветхого завета, называя их праведными, «потому что они жили по правде Божией и стремились чистым сердцем встретить грядущего Спасителя».

«Живя по правде, они веровали в пришествие Господа, соблюдали заповеди Моисея. Это праведный Иосиф, праведный Симеон, праведная Анна-пророчица и многие другие. Как они веровали? Веровали твердо, искренне, чисто, неподдельно. И свою жизнь земную устраивали так, чтобы не жить и не поступать вопреки воле Божией, вопреки заветам Моисея и заповедям Божиим. Горело их сердце, и ум был устремлен у небесам, с надеждой встретить Спасителя», - сказал псковский архипастырь.