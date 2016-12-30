Россия попала в список самых привлекательных для инвестиций стран

16:16, 02 января 2017, ПАИ

В 2017 году Россия войдет в число самых популярных для инвестиций стран, считают аналитики Bloomberg. Об этом пишет «Российская газета».

Возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в следующем году составит 26% по прогнозу швейцарского банка UBS Group AG. Это наилучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Агентство отметило, что рубль в наступившем году станет главной ставкой для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги.

Также привлекательны для инвесторов - ЮАР, Бразилия, Мексика, Чили, Индия и Индонезия. На их привлекательности сказывается улучшение политического климата. Названные рынки менее уязвимы к внешним шокам, таким, как повышение процентной ставки ФРС и смена президента в США.