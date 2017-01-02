Ушел из жизни Почетный гражданин города Пскова Василий Куличков

15:13, 02 января 2017, ПАИ

2 января на 93-м году жизни скончался Почетный гражданин города Пскова, ветеран Великой Отечественной войны Василий Куличков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соболезнования родным и близким, друзьям и сослуживцам выразили глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников: «Василий Степанович прошел Великую Отечественную войну, воевал в партизанской бригаде, защищал Псковщину от оккупантов, был тяжело ранен. Он являлся подлинным представителем фронтового поколения: мужественным и скромным, мудрым и порядочным. Тысячи детей узнали правду о той страшной войне и Великой Победе из уст Василия Степановича, который активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи. Огромное уважение вызывает его служба в правоохранительных органах, которой он отдал десятки лет жизни. Мы запомним его добросердечным и отзывчивым, прямым и открытым человеком. Потеря. Скорбим. Светлая память».

Василий Степанович Куличков родился 22 января 1924 года в деревне Перерва Вышневолоцкого района Калининской области в семье крестьянина-середняка. Окончил среднюю школу и Ленинградскую школу Министерства внутренних дел (МВД).

С началом Великой Отечественной войны и приближением фронта к городу, добровольно вступил в народное ополчение, а 10 апреля 1942 года был включен в состав диверсионно-разведывательной группы и направлен на оккупированную врагом территорию. В партизанском отряде № 1 3-й Калининской партизанской бригады находился до полного освобождения от оккупантов районов Калининской области - июль 1944 года.

В октябре 1944 года Опочецким РК ВКП(б) он был направлен на работу в органы НКВД, во вновь организованную Великолукскую область. С февраля 1962 года по сентябрь 1968 года работал начальником отдела уголовного розыска У ООП Псковской области. В сентябре 1968 года был назначен на должность заместителя начальника УВД Псковской области. В августе 1984 года в звании полковника милиции В. Куличков уволен в отставку по возрасту.

17 июля 2009 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва Василию Куличкову было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».