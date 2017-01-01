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В Великих Луках женщина в ходе ссоры несколько раз ударила сожителя ножом

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в причинении телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
 
Утром 1 января на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение о конфликте в одном из домов по улице Сотово.
 
На место происшествия сразу выехал экипаж группы задержания. В доме сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю гражданку, которая в ходе конфликта нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю.
 
Потерпевший госпитализирован. Подозреваемая доставлена в территориальный отдел полиции.

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