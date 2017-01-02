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Культура

Рождественская распродажа билетов на «Мультконцерт» началась в псковской филармонии

Только со 2 по 6 января билеты на концерт симфонической музыки в БКЗ Псковской областной филармонии продаются со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Билеты на рождественский «Мультконцерт» можно купить по специальной цене – 150 рублей. Акция распространяется на лучшие  места в зале - с первого по двенадцатый ряды. Обычная цена билета составляет 250 рублей. «Мультконцерт» состоится в БКЗ филармонии 7 января (суббота) в 13:00.

«Это удивительный концерт симфонической музыки для детей и взрослых. В программе прозвучат мелодии из любимых мультфильмов. Классические произведения и оригинальные аранжировки знакомых песен исполнит крупнейший симфонический оркестр Пскова», - говорится в анонсе. Главный дирижер – Эдуард Банько.

Билеты со скидкой можно приобрести только в кассе БКЗ. Справки по телефону: 8 (8112) 66-89-20.

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