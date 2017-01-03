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Культура

Петербургский театр покажет псковичам сказку «Золушка»

5 января в 12:00 в БКЗ Псковской областной филармонии музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит сказку «Золушка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

«Золушка - старинная сказка, написанная много - много лет назад, а она все живет и живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Вот и мы постараемся рассказать о героях, обожаемых с детства, ярко, весело, искренне и с любовью. Они словно бы сойдут со страниц старой доброй книжки, где все просто и понятно - бедная Золушка и вредная мачеха, Фея-фантазерка и сестры-злюки, романтичный принц и наивный король - все они живут так, что бы вы смеялись и плакали, пели и плясали вместе с ними, и чтобы непременно, непременно в финале торжествовали любовь, верность и доброта», - говорится в анонсе.

Цена билета на музыкальный спектакль составляет от 500 до 700 рублей.

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