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Культура

«Новогодний Псков» за 2000 рублей предлагает посмотреть музей Гатчины

Музей города Гатчины приглашает на экскурсию «Новогодний Псков». Она состоится 8 января в 9:00, цена билета составляет 2000 рублей, для школьников - на 50 рублей дешевле. Об этом сообщает портал gatchina24.

Сегодня, 3 января, с 11:00 до 17:00 за 790 рублей музейщики готовы показать «Кронштадт» - «коронный» город», с 17:00 до 22:00 за 950 рублей - «Новогодний Петербург».

4 января в 11:00 запланирована экскурсия «Золотые кладовые Эрмитажа» (1600 рублей, для учащихся и пенсионеров – 1350), 5 января в 10:00 - «Новгород перед Рождеством» (2400 рублей), с 11:00до 16:00 - «Дылицы – старинная жемчужина в современной оправе» (1470 рублей), 6 января в 11:00 -  «Рождественский Петербург» (950 рублей).

7 января в 11:00 у туристов есть выбор: экскурсия «Музей Фаберже в Шуваловском дворце» за 1700 рублей или «Рождество в Царском селе» 640 рублей.

Запись на экскурсии производится по телефону 8(81371)214-66.

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