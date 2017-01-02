Депутаты областного Собрания выразили соболезнования родным Василия Куличкова

20:03, 02 января 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично выразил соболезнования родным и близким Почётного гражданина города Пскова, участника Великой Отечественной войны Василия Куличкова, который скончался 2 января на 93-м году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ушёл из жизни истинный патриот своего Отечества. Жизненный путь Василия Степановича – пример беззаветного служения Родине и преданности своим идеалам. С началом Великой Отечественной войны он вступил в народное ополчение, в составе партизанского отряда участвовал в боевых рейдах, освобождал оккупированные территории от врага. Даже после двух ранений остался в строю», - сказал А. Котов.

Он также добавил, что в мирное время Василий Куличков пришел на службу в милицию и боролся с преступностью: с 1962 по 1968 годы возглавлял отдел уголовного розыска, а затем на протяжении 16 лет был начальником УВД Псковской области. Выйдя на пенсию, он активно занимался общественной деятельностью.

В. Куличков награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«Добрая память о Куличкове Василии Степановиче навсегда останется в наших сердцах!» - заключил спикер ПОС.