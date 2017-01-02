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Общество

Траурный митинг в связи со смертью заслуженного работника МВД Василия Куличкова состоится в Пскове 4 января

УМВД России по Псковской области выразило соболезнования родным, близким и всем, кто знал заслуженного работника МВД, Почетного  гражданина города Пскова Василия Куличкова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, траурный митинг состоится у здания УМВД 4 января в 11:00.

Фото с 60.мвд.рф

«Руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, Совет ветеранов ОВД И ВВ Псковской области скорбят сегодня в связи с кончиной заслуженного работника МВД, Почетного  гражданина города Пскова Василия Степановича Куличкова. Его  по праву  можно назвать  человеком-легендой. Василий Степанович пользовался непререкаемым авторитетом и уважением среди коллег. Сама его жизнь является образцом честного служения долгу и высочайшего профессионализма. Именно на таких людей должны равняться представители нынешнего поколения  стражей порядка», - сказали в ведомстве.

Василий Степанович Куличков родился в 1924 году в Тверской области. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе партизанской бригады. Трижды был ранен. В  органах внутренних дел он служил с 1944 года. Немало лет отдал работе в уголовном розыске. В его активе – раскрытие многих резонансных преступлений.

В. С. Куличков окончил Высшую школу МВД СССР. Службу завершил в должности заместителя начальника УВД Псковского облисполкома. Удостоен  высоких правительственных наград. Полковник милиции в отставке. Заслуженный работник МВД.

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