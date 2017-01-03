Более 100 детей посетили представление «Тайна Большой медведицы» в Пскове

09:22, 03 января 2017, ПАИ

2 января благотворительное представление «Тайна Большой медведицы» в Доме офицеров Пскова открывали более 100 детей из Пскова, Торошино, Палкино, Вернявино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации «Добрый город».

Пригласительные на мероприятие получили дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с особенностями развития.

«Красочные костюмы и отличная игра актёров, как взрослых именитых, так и совсем молодых и даже детей, заинтересовала, всех гостей праздника и увлекла в мир новогодней сказки. Праздник увенчался детской дискотекой и, естественно, получением подарков», - рассказали организаторы.