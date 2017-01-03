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Общество

Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками

Председатель Федерации шахмат Псковской области, омбудсмен Дмитрий Шахов поздравил жителей региона с праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации.

Фото с pskov.ru

«Дорогие любители и поклонники шахмат! Вот и уходит високосный 2016 год, год, в котором были большие победы и большие потери. 10 летний юбилей отметила  областная Федерация шахмат, которая впервые была зарегистрирована в органах Минюста России и Госналогслужбы, как самостоятельная общественная организация с правами юридического лица. Именно благодаря усилиям всех членов Федерации, особенно её президиума, за эти годы удалось стабилизировать областной календарь соревнований и его финансирование, сделать шахматную жизнь открытой, а решения прозрачными, основанными на принципах спортивного отбора. Дополнительно были учреждены новые популярные турниры, которые проходят с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ», - сказал Д. Шахов.

Он отметил, что «растут в своих достижениях» юниоры. «Они не только ежегодно выступают на престижных российских соревнованиях, но и впервые, за всю историю Псковской области, великолучанин Григорий Малышев и пскович Наум Руденко стали обладателями международных шахматных званий – мастерами ФИДЕ. За их успехи мы благодарим не только тренеров, но и родителей, которые содействуют их творческому и профессиональному росту», - подчеркнул глава Федерации.

Он также вспомнил, что в 2016 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, шахматист Александр Чёботов, который был отмечен медалью «За заслуги перед Псковом». «Память о нём, как о шахматном мастере, будет увековечена и по решению Федерации шахмат Псковской области на региональном уровне», - пообещал Дмитрий Шахов и добавил, что в прошлом году скончались такие активные члены  Федерации, как  судья первой категории Владимир Наушкин и меценат Николай Егоров.

«Но шахматная жизнь продолжается, несмотря на кризис, на наличие недругов и просто недоброжелателей, которых, к счастью, единицы. У нас, шахматистов Псковщины, сегодня большие планы на будущее. Это и открытие новых современных клубов в городе Великие Луки и ряде районов нашей области, и дворца шахмат в Пскове, координационного центра подготовки учителей шахматного всеобуча, синхронизация муниципальных и областных состязаний, чтобы это было удобно нашим шахматистам и тренерам», - поделился руководитель Федерации шахмат региона.

Кроме того, по его словам, Федерация продолжит поддерживать благотворительный проект «Шахматы в детские дома и интернаты», и в 2017 году победители этого турнира, как и турнира второклассников, снова поедут на соревнования в Сочи.

«С Новым 2017 годом! Всем благополучия, а также новых успехов в шахматных познаниях и состязаниях!» - заключил Д. Шахов.

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