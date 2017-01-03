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Спорт

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) победили команду Дании со счетом 4:0 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает ТАСС.

Шайбы забросили Александр Полунин (9-я минута), Кирилл Капризов (20, 56) и Павел Карнаухов (48).

Соперником россиян на стадии полуфинала станет победитель другого четвертьфинального матча между сборными США и Швейцарии. Как пишет РИА Новости, российские и американские хоккеисты встретятся на льду 4 января в 23:00.

 

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