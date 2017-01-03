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Общество

Из квитанций россиян исчезнет графа «общедомовые нужды»

В 2017 году из квитанций россиян исчезнет строчка «общедомовые нужды» (ОДН), рассказал замглавы Минстроя России Андрей Чибис. Об этом сообщает «Интерфакс».

А. Чибис уточнил, что плата за домовые нужды войдет в жилищную услугу. «Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)», - пояснил он.

Замминистра считает, что это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов.

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