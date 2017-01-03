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Найти артефакт в Изборской крепости приглашают детей и родителей 3 января

Музей-заповедник «Изборск» подготовил для жителей Псковской области и других регионов развлекательную программу на зимние каникулы. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, сегодня, 3 января, в 13:00 дети и их родители могут найти древний артефакт в Изборской крепости,  став участником игры-путешествия «Новогодний лист открытий».  Желающих ждут на улице Печорской, 41.

Познакомиться с интерьером и предметами быта купеческой усадьбы, отгадать  загадки  хозяйки  дома купца Шведова приглашают 4 января в 13:00.  Интерактивная программа «Изборский дом и все, что в нем» завершится мастер-классом по набойке.

Также 4-6 января здесь же можно будет поучаствовать в мастер-классах и изготовить рождественские сувениры.

5 января в 12:00 и 15:00 в Музее истории города Печоры состоятся новогодние киносеансы «Зима рассказывает сказку».

6 января  музейное кафе «Блинная»   предложит отведать  блюда Рождественского сочельника. «Блюдо дня – грибной суп. Также  вы сможете попробовать самые вкусные блины с любимыми начинками и чай, заваренный на изборских травах и,  погреться у настоящей русской печки», - рассказали в музее.

Кроме того, 8 января запланировано празднование Нового года в музее-усадьбе народа сето. «Зима в королевстве Сетомаа» - это  экскурсия по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, традиционные игры, старинные загадки, национальное угощение и подарки.

«Вы сможете насладиться великолепием зимнего ландшафта, свежим морозным  воздухом, тишиной и спокойствием, прогуляться  по ансамблю древней Изборской крепости, спуститься к знаменитым Словенским ключам, покормить лебедей, принять участие в увлекательных экскурсиях.   Много положительных эмоций и незабываемых впечатлений взрослым и детям  подарит катание на лошадях по Изборско-Мальской долине», - пообещали гостям.

Предварительный заказ экскурсий и интерактивных программ можно сделать по телефону 8 (81148) 9-66-02.

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