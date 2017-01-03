В псковском управлении МЧС призвали родителей выучить с детьми телефоны экстренных служб

10:50, 03 января 2017, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило родителям некоторые правила пожарной безопасности, которые необходимо прививать детям с раннего возраста. Информация размещена на сайте ведомства.

«В свои игры дети иногда стараются внести элементы таинственности. Порой, даже трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр, которые нередко проходят на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку. Пожар – это всегда беда. При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него», - отметили в МЧС.

Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров специалисты назвали детскую шалость с огнем. Ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей. В основном, ответственность за это лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых – на стройках, чердаках, подвалах, вблизи надворных построек.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами, и отыскать их в обстановке пожара сложно.

«Напоминаем родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребенку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых», - призвали в ведомстве и рекомендовали также выучить с детьми номера телефонов вызова экстренных служб: 101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая медицинская служба, 104 – аварийная газовая служба или «112» - где диспетчер переадресует звонок в нужную службу.