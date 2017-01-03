За сутки в Псковской области зарегистрированы 28 преступлений

10:55, 03 января 2017, ПАИ

2 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 28 преступлений, в том числе 7 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона поступили 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 21 - по городу Пскову.

На территории области вчера были зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 313 нарушений Правил дорожного движения.