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За сутки в Псковской области зарегистрированы 28 преступлений

2 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 28 преступлений, в том числе 7 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона поступили 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 21 - по городу Пскову.

На территории области вчера были зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 313 нарушений Правил дорожного движения.    

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