Нетрезвый мужчина нашел учебную гранату, выдернул чеку и бросил боеприпас в реку Пскову

11:06, 03 января 2017, ПАИ

2 января в 23:18 в ГУ МЧС России по Псковской области поступил звонок от мужчины, который сообщил, что нашел гранату, выдернул чеку и бросил боеприпас в реку Пскову. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Звонивший также рассказал, что произошло это в районе переулка Льва Толстого, 58-60, и что граната не взорвалась. Во время общения мужчина вел себя неадекватно – предположительно, он находился в состоянии алкогольном опьянения.

Представители МЧС и силовых ведомств выехали на место, где задержали и допросили звонившего мужчину и его друга. Они уточнили, что гранату до речки добросить не получилось.

Позже на прибрежной территории реки Псковы была обнаружена ручная граната РГД-5 (учебная).

Ведутся следственные мероприятия.