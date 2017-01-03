Митрополит Псковский и Порховский Евсевий: Русь наша Богом хранима, недаром она непобедима

11:41, 03 января 2017, ПАИ

2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничное богослужение в храме святого Иоанна Кронштадтского поселка Карамышево (Псковский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка обратился к собравшимся и поздравил духовенство и всех богомольцев с престольным праздником храма. «Все его [Иоанна Кронштадтского] знают. Как луч солнечный, он освещал нашу Русскую землю своей проповедью, своей любовью, своей молитвой. Недаром мудрые и святые люди назвали нашу землю «Русь Святая», потому что она прославлена не только народом, она прославлена самим Богом. Было определено самим Богом, чтобы народ наш жил, молился, прославлял своего Творца и делал бы добрые дела. И, несмотря на отступление некоторых от веры отцов, от молитвы, от Церкви, все-таки Русь наша Богом хранима, потому что Господь сам промышляет о русском народе. Недаром она непобедима, хотя и часто подвергалась нашествию разорителей, грабителей, врагов, и тайных, и явных, и разного рода лжеучения появлялись. Но она светила миру со дня крещения русского народа, она и теперь светит людям, наверное, всего мира своей красотой, своим подвигом, своей любовью, потому что и ныне Русь помогает не только соотечественникам, но и многим народам нашей планеты», - сказал псковский архипастырь.

Также митрополит поблагодарил настоятеля храма Владимира Безручкина за его труды и отметил: «Несколько лет я проезжая мимо поселка Карамышево, обращал внимание на это здание. Тогда оно было зданием магазина, уже закрытого. И мы всё думали: а вот бы здесь хотя бы часовенку построить. Не имея, можно сказать, ничего, мы тогда собрали двадцать пять тысяч рублей и купили это здание, которое послужило устроению этого храма. Я не знаю, было бы здесь что, если бы не было отца Владимира. Он так любовно, так заботливо обустроил этот храмик, который является утешением для всех, кто бывает в храме. И внешне он украсил его, как мог, как позволили ему обстоятельства. Если отец Иоанн Кронштадтский объезжал города и веси России, утешая народ и призывая его к Богу и к доброй жизни, то отец Владимир с особой заботой объезжал и веси, и города с просьбой помочь, чтобы украсить вот этот храм. И ему удалось наполнить храм иконами, создать красоту колокольного звона, привести в порядок стены и крышу».