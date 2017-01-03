Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвых водителей в Пскове, Себеже и Островском районе

12:17, 03 января 2017, ПАИ

В Пскове, Себеже и Островском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

2 января около 16:00 в областном центре на улице Труда полицейские остановили машину «Ауди». Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 26-летний горожанин, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью в Островском районе по дороге Остров – Гривы на автомобиле ГАЗ-3110 двигался 44-летний местный житель. Он тоже находился в нетрезвом виде.

А в Себеже по улице Челюскинцев на «Фольксвагене» ехал 42-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.