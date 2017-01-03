0
13:02
Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей
12:22
В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
10:25
В новогоднюю ночь в Пскове сгорел дом
13:59
Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье
12:55
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
12:47
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
12:11
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
Еще новости
Происшествия

Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвых водителей в Пскове, Себеже и Островском районе

В Пскове, Себеже и Островском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

2 января около 16:00 в областном центре на улице Труда полицейские остановили машину «Ауди». Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 26-летний горожанин, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью в Островском районе по дороге Остров – Гривы на автомобиле ГАЗ-3110 двигался 44-летний местный житель. Он тоже находился  в нетрезвом виде.

А в Себеже по улице Челюскинцев на «Фольксвагене»  ехал  42-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей
03 января 2017
Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей
В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
01 января 2017
В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
В новогоднюю ночь в Пскове сгорел дом
01 января 2017
В новогоднюю ночь в Пскове сгорел дом
Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье
31 декабря 2016
Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье 10
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
31 декабря 2016
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
31 декабря 2016
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
31 декабря 2016
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 10

Идет загрузка...