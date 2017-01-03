Губернатор Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Василия Куличкова

12:25, 03 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Василия Куличкова. Почетный гражданин города Пскова, участник Великой Отечественной войны, Заслуженный работник МВД полковник милиции в отставке скончался в Пскове 2 января на 93-ем году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Примите самые искрение соболезнования в связи с этой большой утратой. Василий Степанович был человеком с большой буквы: патриотом, который беззаветно служил своей Родине, непримиримым борцом с преступностью, достойным примером для коллег, наставником молодежи, опорой для родных. Светлая ему память!» — говорится в соболезновании губернатора.

Василий Степанович Куличков родился в 1924 году в Тверской области. В Великую Отечественную войну он воевал в составе партизанской бригады и трижды был ранен. С 1944 года служил в органах УМВД, с 1962 по 1968 годы работал начальником отдела уголовного розыска Псковской области. Затем был назначен на должность заместителя начальника УВД области.

Прощание с усопшим проходит в Пскове сегодня, 4 января.