Прошли первые занятия в рамках программы «Зимний вечер в Пушкинском заповеднике»

13:56, 03 января 2017, ПАИ

2 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в выставочных залах музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), прошли первые в нынешнем сезоне музейные занятия в рамках программы «Зимний вечер в Пушкинском заповеднике». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Уроки назывались «Милые сердцу вещицы» и «Ювелирная графика — гравюра». На одном из них гостям рассказали о сладостях, популярных в XIX столетии, и научили делать простую бонбоньерку — коробочку для конфет. Во время второго посетители музея узнали много нового для себя об одном из самых сложных видов графики и, главное, попробовали себя в роли художника — смогли отпечатать на офортном станке гравюру с видом пушкинских мест.

«Интересно, что станок, на котором в музее туристов обучают азам офортного дела, в своё время принадлежал известному художнику-графику, основателю псковской школы печатной графики Валентину Васильеву», - отметила Л. Токарева.

Первые занятия программы посетили 15 человек, в том числе, семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Лидия Токарева добавила, что на один такой урок педагог может принять ограниченное и очень небольшое число посетителей — до 20 максимум.

Сегодня гостей заповедника ждут на занятии «В гостиной истинно дворянской...», далее эти уроки пойдут по расписанию, которое можно найти на официальном сайте «Михайловского».