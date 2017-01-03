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Псковские полицейские изъяли фальшивые деньги в одном из торговых комплексов и финучреждении

В Пскове и Великих Луках полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, две фальшивые тысячерублевые купюры  были  выявлены в одном из торговых комплексов и в финансовом учреждении. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - напомнили в ведомстве.

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