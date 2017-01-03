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Общество

Полиция продолжает розыск пропавшей почти год назад псковички

Полиция продолжает разыскивать Татьяну Михайлову 1982 года рождения, уроженку Пскова, зарегистрированную в доме по улице Стахановской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

С февраля 2016 года Т. Михайлова утратила связь с родственниками. По  месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черную куртку и  джинсы,  кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят  обратиться  в полицию по телефону  02.

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