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Мошенники сняли с банковских карт жителей Пскова и Струг Красных более 40 тысяч рублей

В Псковской области неизвестные злоумышленники путем обмана завладели деньгами троих местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 2 января горожанка попыталась совершить операцию по купле-продаже мебели через один из сайтов в Интернете. Однако злоумышленники сумели завладеть с ее банковской карты  деньгами в сумме более 30 тысяч рублей. По данному  факту возбуждено уголовное дело.

Еще у одной  жительницы областного центра с банковской карты произошло списание более 3-х тысяч рублей.

Кроме того, в Стругах Красных в полицию обратилась  гражданка, которая сообщила, что 1 января с ее банковской карты неизвестные сняли свыше 10 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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