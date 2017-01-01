1
12:22
В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
21:51
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
15:26
Русская доля и American dream
21:26
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
22:18
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
18:06
Действия журналистов программы «Ревизорро» в МВД назвали неправомочными
11:33
Глава Росавтодора: Для запуска аналогов «Платона» для региональных трасс нужно решение Госдумы
Еще новости
Страна и мир

В Литве начали готовить партизан на случай «российской оккупации»

Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай «оккупации» со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

На учениях стрелки отрабатывали «засаду», отметил журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

«Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага», — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за «крымской темы с русскими».

По словам штабного офицера Союза стрелков Литвы Довидаса Рогулиса, количество членов объединения резко выросло после присоединения Крыма к России. Если два года назад в организации было зарегистрировано менее 2 тысяч взрослых членов, то сейчас их уже 4500. Кроме того, численность молодежного корпуса выросла с 5 до 6 тысяч человек.

Среди добровольцев Союза есть даже член литовского парламента, бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, он присоединился к стрелкам два года назад. «Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы для нашей страны. Разумеется, я не думаю, что мы можем потягаться в эффективности с профессионалами, но мы могли бы исполнять долг в тылу, действуя как партизаны», — отметил Ажубалис.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
01 января 2017
В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
30 декабря 2016
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка 1
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 2
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
26 декабря 2016
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом 3
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
22 декабря 2016
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
Действия журналистов программы «Ревизорро» в МВД назвали неправомочными
21 декабря 2016
Действия журналистов программы «Ревизорро» в МВД назвали неправомочными 1
Глава Росавтодора: Для запуска аналогов «Платона» для региональных трасс нужно решение Госдумы
21 декабря 2016
Глава Росавтодора: Для запуска аналогов «Платона» для региональных трасс нужно решение Госдумы 3
Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира
20 декабря 2016
Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира 11

Идет загрузка...