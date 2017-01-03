С 31 декабря ущерб от пожаров в Псковской области составил почти 300 тысяч рублей

13:31, 03 января 2017, ПАИ

С 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года на территории Псковской области зарегистрированы 6 пожаров, материальный ущерб от которых составил 275 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате два человека погибли и столько же получили травмы. Пожарные спасли 4 человек и материальные ценности на сумму 204 тыс. рублей.

Как рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области подполковник внутренней службы Владимир Якунин, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (2 случая), нарушение правил при эксплуатации и монтаже электрооборудования (2 случая), печное отопление и нарушение правил при эксплуатации газового оборудования (по 1 случаю).

Основными причинами гибели людей явились: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

«Уважаемые граждане, в связи с прогнозируемым понижением температуры Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание на усиление мер пожарной безопасности в жилом секторе, в частности, при использовании электронагревательных приборов, электрооборудования и печей», - сказали в ведомстве.