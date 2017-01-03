Псковичи могут выиграть билет на Пушкинский театральный фестиваль

15:00, 03 января 2017, ПАИ

До 27 января псковичи могут выиграть билет на XXIV Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По условиям розыгрыша, в одной из трех кофеен «Бодрый день» нужно купить кофе в стакане с логотипом Пушкинского фестиваля и заполнить анкету участника.

Среди всех участников будут отобраны 25 победителей. 10 человек получат билеты на спектакли, а еще 15 станут обладателями сертификатов на кофе.

Итоги будут подведены 28 января в музее театра.