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Культура

Псковичи могут выиграть билет на Пушкинский театральный фестиваль

До 27 января псковичи могут выиграть билет на XXIV Пушкинский театральный фестиваль.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По условиям розыгрыша, в одной из трех кофеен «Бодрый день» нужно купить кофе в стакане с логотипом Пушкинского фестиваля и заполнить анкету участника.

Среди всех участников будут отобраны 25 победителей. 10 человек получат билеты на спектакли, а еще 15 станут обладателями сертификатов на кофе.  
Итоги будут подведены 28 января в музее театра.

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