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Общество

Около 70 памятных мероприятий десантников пройдут в Пскове, Рязани, Туле и других городах в 2017 году

20 памятных мероприятий из более 100 запланированных десантниками планируется провести в Москве, а около 70 пройдут в Камышине, Пскове, Ставрополе, Новороссийске, Коломне, Туле, Нарофоминске, Ульяновске, Иванове, Улан-Удэ, Орле, Белгороде, Омске, Анапе, Рязани, Уссурийске, Костроме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Наиболее зрелищные мероприятия пройдут в Волгоградской, Калужской, Московской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Тульской областях, а также в Республиках Казахстан и Беларусь.

Основным событием для всех военнослужащих и ветеранов ВДВ будет празднование 87-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, которое пройдет 2 августа в более чем 80 субъектах Российской Федерации. В проведении мероприятий примут участие более 300 тысяч десантников разных возрастов и поколений.

В День Воздушно-десантных войск будут проводиться официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.

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