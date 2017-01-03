Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семьи

16:58, 03 января 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику изъятия несовершеннолетних детей из семьи. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

В частности, министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — пояснили в пресс-службе главы государства.

Это и другие поручения российский лидер дал по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016 года. Тогда, отвечая на вопрос журналистки, затронувшей проблему вмешательства в семью, Владимир Путин заявил, что выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».