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Общество

Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семьи

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику изъятия несовершеннолетних детей из семьи. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

В частности, министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — пояснили в пресс-службе главы государства.

Это и другие поручения российский лидер дал по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016 года. Тогда, отвечая на вопрос журналистки, затронувшей проблему вмешательства в семью, Владимир Путин заявил, что выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».

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