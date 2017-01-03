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В Пскове стартовал Чемпионат по шахматам на Кубок главы города

3 января в Пскове стартовал муниципальный Чемпионат по классическим шахматам, который является отборочным туром для региональных соревнований. В турнире принимают участие почти 40 спортсменов разного возраста из Пскова, районов области и зарубежья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Глава Пскова Иван Цецерский понаблюдал за ходом первого тура состязаний, пообщался с судейской бригадой, пожелал участникам удачи. Чемпиону и призерам турнира (соревнования продлятся до 8 января) будет вручен кубок Главы города и памятные призы.

Фото с pskovgorod.ru

Отметим, приглашение на открытие городского Чемпионата Иван Цецерский получил в прямом эфире одной из радиостанций областного центра, и пообещал присутствовать, поскольку сам с детства играет в шахматы.

Фото с pskovgorod.ru

Добавим, согласно правилам турнира, партия в классических шахматах длится 1,5 часа. Затем, если победитель не определился, соперникам дается 30 секунд на каждый следующий ход.

Чемпионат проводится при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

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