В жилых домах Псковской области проверят соблюдение требований пожарной безопасности

08:59, 04 января 2017, ПАИ

В связи с ростом гибели людей на пожарах и с прогнозируемым понижением температуры воздуха в регионе издали Распоряжение «О проведении мероприятий по предупреждению пожаров и их последствий» и утвердили План дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, меры направлены на предупреждение пожаров и их последствий в период новогодних и рождественских праздников.

В рамках исполнения Плана сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы управления проведут комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий с привлечением общественных организаций, представителей органов местного самоуправления, социальных служб и средств массовой информации.

В ходе проводимых рейдов будет осуществляться осмотр частных жилых домов граждан (с их согласия), особое внимание уделят соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и использованию электроприборов. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений будут разъяснять опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Со всеми жильцами обследуемых домов проведут инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, им вручат памятки и листовки на противопожарную тематику.

«Такой подход к проведению профилактической работы в области обеспечения пожарной безопасности, несомненно, принесет свои результаты в виде снижения пожаров и гибели людей на них на территории Псковского района», – отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области подполковник внутренней службы Владимир Якунин.