4 января в мире отмечается День Ньютона

10:01, 04 января 2017, ПАИ

Сегодня, 4 января, в мире отмечается День Ньютона, сообщает calend.ru.

Жизнь английского ученого Исаака Ньютона (1642 - 1727) была наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы и закон всемирного тяготения Ньютона.

И хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения английского ученого.

Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.