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Общество

В России разрабатывают единую тренажерную систему для ракетных комплексов «Искандер-М»

В России разрабатывается единая тренажерная система для ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, пишет ТАСС.

По его словам, тренажерная система позволит готовить всех необходимых специалистов: начальников расчетов, заместителей, механиков-водителей, начальников пунктов подготовки данных. В состав системы войдут тренажеры пусковых установок, командно-штабной машины, пункта подготовки информации, вождения базового шасси. До 2020 года спланирована поставка десяти тренажеров ежегодно.

Михаил Матвеевский отметил, что «Искандер-М», который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону, на сегодняшний день является лучшим комплексом в своем классе. «В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса, с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик», - добавил генерал.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии. В состав его бригадного комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизни обеспечения.

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