Глава ЦРУ обвинил Россию в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии

10:18, 04 января 2017, ПАИ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан обвинил Россию в использовании в Сирии тактики «выжженной земли», пишет ТАСС.

В интервью телекомпании PBS глава ЦРУ заявил, что руководство России на мировой арене «играет по собственным правилам», «не подписывается под теми же правилами», что и США, в том числе применительно к «вооруженным конфликтам». «США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», - сказал Джон Бреннан. По его словам, Россия предприняла «чрезвычайно смелые» и «опрометчивые военные действия», которые привели к гибели большого числа сирийцев.

Отметим, операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил из Сирии.