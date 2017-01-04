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Общество

В этом году молодые летчики ЗВО пройдут обучение на современных тренажерах

В этом году все молодые летчики Западного военного округа пройдут обучение на современных тренажерных комплексах, установленных на авиабазах и военных аэродромах. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на сегодняшний день более 20 подобных комплексов уже функционируют в авиационных частях объединения ВВС и ПВО округа. Это тренажеры самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.

Кроме того, во втором полугодии на военном аэродроме Пушкин в Санкт-Петербурге вступит в строй тренажерный комплекс для подготовки экипажей вертолетов Ми-28Н, Ми-8МТВ-5 и Ми-35.   

Современные тренажерные комплексы, установленные в авиационных частях ЗВО, выполнены в виде реальных кабин авиационной техники, стоящей сегодня на вооружении. На них установлена передовая система коллимационной визуализации и шестиступенная динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки, а также угловые ускорения по всем трем осям.

В ведомстве отметили, что поступление новейших тренажерных комплексов позволяет экипажам самолетов и вертолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

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