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Общество

В Рязанском училище водолазов-десантников научат выполнять работы подо льдом

В первом квартале наступившего года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) водолазов-десантников, прибывающих из соединений Воздушно-десантных войск, будут обучать выполнению специальных подводно-технических работ в условиях низких температур.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, все практические занятия с военнослужащими инженерных подразделений ВДВ проводятся на открытых водоемах с естественным ледовым покрытием толщиной свыше 25 см при отрицательной температуре окружающего воздуха. Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

В ходе курса подготовки с военнослужащими, кроме практических водолазных спусков,  проводятся тренировки на глубинах 80-100 м в специальной барокамере комплекса, также их учат приготавливать разнообразные газовые смеси для дыхания на заданных глубинах.

Все подводные спуски военнослужащие выполняют под контролем опытных инструкторов и преподавателей в рамках курса подготовки специалистов инженерных подразделений ВДВ.

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