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Происшествия

За сутки в Псковской области произошли 23 преступления

3 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 23 преступления, в том числе 4 кражи чужого имущества.

За прошедшие сутки в регоне произошли 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 395 нарушений Правил дорожного движения.

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