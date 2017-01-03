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Экс-тренер женской сборной России по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпийских игр в 2018 году

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российских спортсменок от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Ранее Международный союз биатлонистов после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу, и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет» — заявил Вольфганг Пихлер. По его словам, в этом случае у России «будет время подумать».

В то же время Вольфганг Пихлер, являвшийся тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 годы и готовивший команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи, уверен, что его подопечные допинг не употребляли.

На данный момент Пихлер является главным тренером сборной Швеции по биатлону.

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