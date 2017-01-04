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Общество

3 января об опасности выхода на лёд псковских водоемов предупредили 104 человек

3 января на временных постах по профилактике опасных ситуаций на водоёмах в деревнях Неёлово и Солоново Псковского района проинструктировали о запрете выхода на лёд 104 человек на 37 единицах техники. Как стало известно Псковскому агентству информации, 6 человек ознакомили с запретом в Неёлово, 98 – в Солоново.

Напомним, что временные посты созданы в Неёлово и Солоново в соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд. Там организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по региону совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин. Они обязаны предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд.

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