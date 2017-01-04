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Общество

Безопасность россиян во время праздников обеспечат порядка 200 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии

Для обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников во всех субъектах РФ задействованы порядка 200 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центре МВД России. Также для охраны общественного порядка привлекли 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества.

По данным оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, всего в России с 31 декабря по 10 января пройдут около 80 тысяч новогодних и рождественских мероприятий. В ведомстве отметили, что председатель оперативного штаба поручил подчиненным уделить особое внимание сопровождению мероприятий с участием детей.

Кроме того, на объектах транспорта планируют задействовать более 6,2 тысячи сотрудников полиции, включая 132 кинолога со служебными собаками, а также 3,3 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 1,9 тысячи сотрудников Федерального государственного предприятия военизированной охраны железнодорожного транспорта и 1,6 тысячи сотрудников служб авиационной безопасности.

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