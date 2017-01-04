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Общество

Псковичей просят быть внимательными к технике с проблесковыми маячками и звуковым сигналом

Псковичей просят быть внимательными к технике с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, проблемы с проездом в областном центре возникают не только в «часы пик».

Одной из причин возникновения транспортных заторов и ДТП является элементарное пренебрежение правилами дорожного движения, неуважение к его участникам. «От этого страдают не только водители общественного транспорта, автомобилисты-любители, но и автомобили экстренных служб. «Скорая помощь», пожарная техника, автомобили спасательной службы», - рассказали в МЧС.

В связи с этим жителям региона напомнили, что в соответствии с Правилами дорожного движения при приближении транспортного средства, имеющего нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).

При встречном разъезде:

- если специальный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной движется навстречу по дороге без разметки, необходимо остановиться на обочине или у правого края проезжей части;

- если специальный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной движется по встречной полосе, отделенной от вашей линией разметки, достаточно на всякий случай просто снизить скорость и продолжать движение;

- если этот автомобиль едет по разделительной полосе, что часто случается при сопровождении колонн, нужно остановиться на обочине или у правого края проезжей части;

- если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, то достаточно сместиться вправо, освободив лишь крайнюю левую полосу; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым принять меры, адекватные складывающейся ситуации.

При движении в попутном направлении:

- если автомобиль с включенным проблесковым маячком синего цвета и сиреной догоняет вас на дороге без разметки или с одной полосой для движения в данном направлении, необходимо остановиться на обочине, а при ее отсутствии или плохом состоянии – у правого края проезжей части;

- если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, достаточно сместиться вправо, освободив полосу, по которой едет автомобиль с включенными «мигалкой» и сиреной; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым принять меры, адекватные складывающейся ситуации.

В МЧС отметили, что кроме запруженных транспортом дорог нередко огнеборцы сталкиваются с еще одной серьёзной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. «Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, шансы на спасение тех, кто оказался в беде, значительно снижаются», - пояснили в ведомстве.

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